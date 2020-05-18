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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 07:40
Re: Мегабанк
Мне тоже хотели открыть депозит без добавления % по программе лояльности. Я сумел вовремя предупредить. Вот только система не хотела давать этот бонус, как новому клиенту (как постоянному добавлялось). Я долго пробыл в отделении, тоже пытались убедить открыть без бонуса — с помощью друга у них всё же получилось
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