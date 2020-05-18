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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 07:40

Re: Мегабанк

Мне тоже хотели открыть депозит без добавления % по программе лояльности. Я сумел вовремя предупредить. Вот только система не хотела давать этот бонус, как новому клиенту (как постоянному добавлялось). Я долго пробыл в отделении, тоже пытались убедить открыть без бонуса — с помощью друга у них всё же получилось :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:26

Коллеги, подскажите, а есть возможность без комиссии вывести безналом грн с депокарты?
Одна из карт с момента получения и подвязки в приложении туду, всегда выдавала ошибку при переводе через аппку. Пользовался п2п с офсайта, но сейчас там перманентный переход на новый процессинг :( .
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:45

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія...

Ну, периферия - это всё, что не столица ))
Моя любимая Одесса - тоже периферия, хотя и миллионная.
Да и ваш, если я не ошибаюсь, (Мариуполь?) - тоже красавец!
Была там проездом, мы проезжали через город на машине и попали в очень сильный ливень. Красота необыкновенная: старинные здания с мокрыми яркими разноцветными крышами, мокрая зеленая листва на деревьях, и солнечные зайчики, отражающиеся в каплях этой листвы. Буквально изумрудный город.

  kreuz написав:що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити

Конечно, можно было. Но она не захотела.

Для банка Місто Одеса це ж якраз центр, бо саме там головний офіс. Якщо чудять і в Одесі, навіть не знаю, що й додати. Коло замкнулося. Я ж писав про Краматорськ.

І трохи вище допис, що аналогічну Вашій проблему Мегабанка таки вирішили, тож переймайте досвід. Я навіть трохи здивований, що кажу це Вам, а не Максиму, бо сприймав (і сприймаю) Вас як ну дуууже досвідченого клієнта...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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