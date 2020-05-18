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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 07:40
Re: Мегабанк
Мне тоже хотели открыть депозит без добавления % по программе лояльности. Я сумел вовремя предупредить. Вот только система не хотела давать этот бонус, как новому клиенту (как постоянному добавлялось). Я долго пробыл в отделении, тоже пытались убедить открыть без бонуса — с помощью друга у них всё же получилось
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:26
Коллеги, подскажите, а есть возможность без комиссии вывести безналом грн с депокарты?
Одна из карт с момента получения и подвязки в приложении туду, всегда выдавала ошибку при переводе через аппку. Пользовался п2п с офсайта, но сейчас там перманентный переход на новый процессинг .
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:45
Для банка Місто Одеса це ж якраз центр, бо саме там головний офіс. Якщо чудять і в Одесі, навіть не знаю, що й додати. Коло замкнулося. Я ж писав про Краматорськ.
І трохи вище допис, що аналогічну Вашій проблему Мегабанка таки вирішили, тож переймайте досвід. Я навіть трохи здивований, що кажу це Вам, а не Максиму, бо сприймав (і сприймаю) Вас як ну дуууже досвідченого клієнта...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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