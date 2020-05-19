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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 311312313314 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 169 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 46 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 29 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 169 Додано: Вів 19 тра, 2020 07:40 Re: Мегабанк Мне тоже хотели открыть депозит без добавления % по программе лояльности. Я сумел вовремя предупредить. Вот только система не хотела давать этот бонус, как новому клиенту (как постоянному добавлялось). Я долго пробыл в отделении, тоже пытались убедить открыть без бонуса — с помощью друга у них всё же получилось

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Повідомлень: 1979 З нами з: 08.03.18 Подякував: 125 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 08:26

Одна из карт с момента получения и подвязки в приложении туду, всегда выдавала ошибку при переводе через аппку. Пользовался п2п с офсайта, но сейчас там перманентный переход на новый процессинг . Коллеги, подскажите, а есть возможность без комиссии вывести безналом грн с депокарты?Одна из карт с момента получения и подвязки в приложении туду, всегда выдавала ошибку при переводе через аппку. Пользовался п2п с офсайта, но сейчас там перманентный переход на новый процессинг la9 Повідомлень: 1787 З нами з: 02.07.09 Подякував: 331 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 08:45 lubopytnaya написав: kreuz написав: І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія... І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія...

Ну, периферия - это всё, что не столица ))

Моя любимая Одесса - тоже периферия, хотя и миллионная.

Да и ваш, если я не ошибаюсь, (Мариуполь?) - тоже красавец!

Была там проездом, мы проезжали через город на машине и попали в очень сильный ливень. Красота необыкновенная: старинные здания с мокрыми яркими разноцветными крышами, мокрая зеленая листва на деревьях, и солнечные зайчики, отражающиеся в каплях этой листвы. Буквально изумрудный город.



kreuz написав: що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити

Конечно, можно было. Но она не захотела. Ну, периферия - это всё, что не столица ))Моя любимая Одесса - тоже периферия, хотя и миллионная.Да и ваш, если я не ошибаюсь, (Мариуполь?) - тоже красавец!Была там проездом, мы проезжали через город на машине и попали в очень сильный ливень. Красота необыкновенная: старинные здания с мокрыми яркими разноцветными крышами, мокрая зеленая листва на деревьях, и солнечные зайчики, отражающиеся в каплях этой листвы. Буквально изумрудный город.Конечно, можно было. Но она не захотела.

Для банка Місто Одеса це ж якраз центр, бо саме там головний офіс. Якщо чудять і в Одесі, навіть не знаю, що й додати. Коло замкнулося. Я ж писав про Краматорськ.



І трохи вище допис, що аналогічну Вашій проблему Мегабанка таки вирішили, тож переймайте досвід. Я навіть трохи здивований, що кажу це Вам, а не Максиму, бо сприймав (і сприймаю) Вас як ну дуууже досвідченого клієнта... Для банка Місто Одеса це ж якраз центр, бо саме там головний офіс. Якщо чудять і в Одесі, навіть не знаю, що й додати. Коло замкнулося. Я ж писав про Краматорськ.І трохи вище допис, що аналогічну Вашій проблему Мегабанка таки вирішили, тож переймайте досвід. Я навіть трохи здивований, що кажу це Вам, а не, бо сприймав (і сприймаю) Вас як ну дуууже досвідченого клієнта... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2408 З нами з: 10.12.07 Подякував: 133 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 14:47 Супруга получила с депозитом карточку todobank.

Подвязать в приложении не получается - Операция временно не доступна.

Поддержка понятия не имеет когда заработает. Им такие мелочи не сообщают.

Ганьба! smitht Повідомлень: 20 З нами з: 03.12.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 15:46 smitht Где получала? https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.

https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек. lubarec Повідомлень: 372 З нами з: 21.03.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 16:23 lubarec

В отделении на Пушкинской smitht Повідомлень: 20 З нами з: 03.12.15 Подякував: 4 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 07:17 lubopytnaya написав: Искатель написав: мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали". мне хватило ужастиков от(если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".

Ну, это "перегибы на местах"

На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.



Искатель написав: А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется. А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.

По поводу Мега скажу очень плохо.

Там у меня только $, 6К.

Были.

Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.

Через неделю я пришла открывать столбик 300$

На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.

При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"

С тех пор я Мегу вычеркнула. Ну, это "перегибы на местах"На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.По поводу Мега скажу очень плохо.Там у меня только $, 6К.Были.Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.Через неделю я пришла открывать столбик 300$На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"С тех пор я Мегу вычеркнула.

На какой-то ветке (уже не помню, чьей, я на многих пишу) я писал: "Если б я за каждый чих вычеркивал по банку, их у меня уже не осталось бы".

В моем отделении (возле дома) обслуживание на высоте. И телефон начотделения у меня записан.

Не далее, как позавчера, зашел к ним - да и сделал 6 столбиков на 7-8-9-10-11-12 по 100 долларов. Пусть будет. А там посмотрим. В августе заканчивается первая из трех сумм, буду решать по ситуации. То ли пополню столб на 7, то ли заберу часть... будет видно.

В итоге, сейчас там ... под фонд. Но я не особо парюсь. На какой-то ветке (уже не помню, чьей, я на многих пишу) я писал: "Если б я за каждый чих вычеркивал по банку, их у меня уже не осталось бы".В моем отделении (возле дома) обслуживание на высоте. И телефон начотделения у меня записан.Не далее, как позавчера, зашел к ним - да и сделал 6 столбиков на 7-8-9-10-11-12 по 100 долларов. Пусть будет. А там посмотрим. В августе заканчивается первая из трех сумм, буду решать по ситуации. То ли пополню столб на 7, то ли заберу часть... будет видно.В итоге, сейчас там ... под фонд. Но я не особо парюсь. Искатель Повідомлень: 3693 З нами з: 22.02.16 Подякував: 546 раз. Подякували: 1971 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 311312313314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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