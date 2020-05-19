lubopytnaya написав:

Искатель написав: мне хватило ужастиков от kreuz (если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали". мне хватило ужастиков от(если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".

Искатель написав: А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется. А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.

Ну, это "перегибы на местах"На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.По поводу Мега скажу очень плохо.Там у меня только $, 6К.Были.Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.Через неделю я пришла открывать столбик 300$На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"С тех пор я Мегу вычеркнула.