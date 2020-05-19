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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 07:40
Мне тоже хотели открыть депозит без добавления % по программе лояльности. Я сумел вовремя предупредить. Вот только система не хотела давать этот бонус, как новому клиенту (как постоянному добавлялось). Я долго пробыл в отделении, тоже пытались убедить открыть без бонуса — с помощью друга у них всё же получилось
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MASolomko
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Додано: Вів 19 тра, 2020 08:26
Коллеги, подскажите, а есть возможность без комиссии вывести безналом грн с депокарты?
Одна из карт с момента получения и подвязки в приложении туду, всегда выдавала ошибку при переводе через аппку. Пользовался п2п с офсайта, но сейчас там перманентный переход на новый процессинг
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la9
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Додано: Вів 19 тра, 2020 08:45
lubopytnaya написав: kreuz написав:
І це в областному центрі наразі, не така вже й периферія...
Ну, периферия - это всё, что не столица ))
Моя любимая Одесса - тоже периферия, хотя и миллионная.
Да и ваш, если я не ошибаюсь, (Мариуполь?) - тоже красавец!
Была там проездом, мы проезжали через город на машине и попали в очень сильный ливень. Красота необыкновенная: старинные здания с мокрыми яркими разноцветными крышами, мокрая зеленая листва на деревьях, и солнечные зайчики, отражающиеся в каплях этой листвы. Буквально изумрудный город.
kreuz написав:
що це була лише помилка операціоніста, котру хоч і неприємно, але ж можливо було виправити
Конечно, можно было. Но она не захотела.
Для банка Місто Одеса це ж якраз центр, бо саме там головний офіс. Якщо чудять і в Одесі, навіть не знаю, що й додати. Коло замкнулося. Я ж писав про Краматорськ.
І трохи вище допис, що аналогічну Вашій проблему Мегабанка таки вирішили, тож переймайте досвід. Я навіть трохи здивований, що кажу це Вам, а не Максиму
, бо сприймав (і сприймаю) Вас як ну дуууже досвідченого клієнта...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:47
Супруга получила с депозитом карточку todobank.
Подвязать в приложении не получается - Операция временно не доступна.
Поддержка понятия не имеет когда заработает. Им такие мелочи не сообщают.
Ганьба!
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smitht
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:46
smitht Где получала?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
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lubarec
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:23
lubarec
В отделении на Пушкинской
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smitht
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Додано: Сер 20 тра, 2020 07:17
lubopytnaya написав: Искатель написав:
мне хватило ужастиков от kreuz
(если не ошибаюсь), и как они "спокойно отдавали".
Ну, это "перегибы на местах"
На периферии не только Мисто, но и другие банки занимаются самодурством.
Искатель написав:
А как по поводу самого Мега... что думаете? Сижу вот, думаю: добавить на открытый депозит до августа или нет?... И хочется, и колется.
По поводу Мега скажу очень плохо.
Там у меня только $, 6К.
Были.
Закончился депозит, выдали всю сумму хрустящими синенькими.
Через неделю я пришла открывать столбик 300$
На тот момент была акция +0,05% к валютному депозиту.
При оформлении договора клуша не добавила эти 0,05%. Я попросила её переделать договор, а она говорит: "Это потребуется согласование с главным офисом, надо удалять депозит из базы... да и что Вам те 0,05% дадут? Вы же больше 6-ти тысяч не пополните, а на такой сумме 0,05% - это всего лишь 2,4 доллара"
С тех пор я Мегу вычеркнула.
На какой-то ветке (уже не помню, чьей, я на многих пишу) я писал: "Если б я за каждый чих вычеркивал по банку, их у меня уже не осталось бы".
В моем отделении (возле дома) обслуживание на высоте. И телефон начотделения у меня записан.
Не далее, как позавчера, зашел к ним - да и сделал 6 столбиков на 7-8-9-10-11-12 по 100 долларов. Пусть будет. А там посмотрим. В августе заканчивается первая из трех сумм, буду решать по ситуации. То ли пополню столб на 7, то ли заберу часть... будет видно.
В итоге, сейчас там ... под фонд. Но я не особо парюсь.
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Искатель
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:40
la9 написав:
Коллеги, подскажите, а есть возможность без комиссии вывести безналом грн с депокарты?
Одна из карт с момента получения и подвязки в приложении туду, всегда выдавала ошибку при переводе через аппку. Пользовался п2п с офсайта, но сейчас там перманентный переход на новый процессинг
.
Р2р через todobank
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viture
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:47
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viture
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:50
viture написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите, а есть возможность без комиссии вывести безналом грн с депокарты?
Одна из карт с момента получения и подвязки в приложении туду, всегда выдавала ошибку при переводе через аппку. Пользовался п2п с офсайта, но сейчас там перманентный переход на новый процессинг
.
Р2р через todobank
3 инн в клиентах. Один получал депокарту года полтора тому, и с ней всё ок. Подвязалась в туду, п2п летают (летали).
Двое других получали осенью, и эти карты хоть и подвязались в туду, но п2п по ним не ходят - выдает ошибку. КЦ говорит, что ошибка в номере карты, потом какую-то иную ересь несли. Короче, бился-бился, и всё без успеха. Приходилось пользоваться п2п с их сайта. Но сейчас и он лежит...
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la9
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