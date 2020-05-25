viture написав:Nevo написав:Очередной розыгрыш
https://www.megabank.ua/news/gifts2020
кто че выиграл?
А хіба Вам подивитись за посиланням результати розіграшу самому не вдається?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:52
А хіба Вам подивитись за посиланням результати розіграшу самому не вдається?
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:57
ну это же нужно по социальных страницам пройтись поискать.
интересно вдруг среди нас есть победители
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:04
Про які соціальні мережі мова? Внизу тієї сторінки, що приведена вище є перелік переможців 8 травня
Ніяких соціальних мереж - усе в одномі місці
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:36
Re: Мегабанк
у ТОДО какой то лютый беспредел с оплатой ЕРЦ! Во-первых, теперь нет квитанции, во вторых не начисляется кешбек за проведение ЕРЦ с физической карты TODO! Поддержка говорит - ждите уже 2 недели
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:46
nnallex
ничего нового, все ждем когда закончится переход на новый процессинг
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:02
НЕ ОДНА Я В ПОЛЕ КУВЫРКАЛАСЬ
Коллега
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
|