RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 312313314315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:52

  viture написав:
  Nevo написав:Очередной розыгрыш
https://www.megabank.ua/news/gifts2020


кто че выиграл?

А хіба Вам подивитись за посиланням результати розіграшу самому не вдається?
Alien
 
Повідомлень: 111
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:57

  Alien написав:
  viture написав:
  Nevo написав:Очередной розыгрыш
https://www.megabank.ua/news/gifts2020


кто че выиграл?

А хіба Вам подивитись за посиланням результати розіграшу самому не вдається?


ну это же нужно по социальных страницам пройтись поискать.
интересно вдруг среди нас есть победители
viture
 
Повідомлень: 98
З нами з: 24.07.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:04

  viture написав:
  viture написав:
  Nevo написав:Очередной розыгрыш
https://www.megabank.ua/news/gifts2020


кто че выиграл?



ну это же нужно по социальных страницам пройтись поискать.
интересно вдруг среди нас есть победители

Про які соціальні мережі мова? Внизу тієї сторінки, що приведена вище є перелік переможців 8 травня https://www.megabank.ua/news/winner08052020 та 15 травня https://www.megabank.ua/news/winner15052020
Ніяких соціальних мереж - усе в одномі місці
Alien
 
Повідомлень: 111
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:36

Re: Мегабанк

у ТОДО какой то лютый беспредел с оплатой ЕРЦ! Во-первых, теперь нет квитанции, во вторых не начисляется кешбек за проведение ЕРЦ с физической карты TODO! Поддержка говорит - ждите уже 2 недели
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 09.11.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:46

nnallex

ничего нового, все ждем когда закончится переход на новый процессинг
Nevo
 
Повідомлень: 344
З нами з: 27.04.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:02

НЕ ОДНА Я В ПОЛЕ КУВЫРКАЛАСЬ

  nnallex написав:у ТОДО какой то лютый беспредел с оплатой ЕРЦ! Во-первых, теперь нет квитанции, во вторых не начисляется кешбек за проведение ЕРЦ с физической карты TODO! Поддержка говорит - ждите уже 2 недели

Коллега :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:03

Re: Мегабанк

Как сменить пин тодокарты?Банкоматы Привата,Альфы,Аваля не смогли.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
Повідомлень: 373
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 312313314315
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, novichok, solomia і 23 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
HighRisk Processing (1)
26.05.2020 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.