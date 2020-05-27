nnallex написав:у ТОДО какой то лютый беспредел с оплатой ЕРЦ! Во-первых, теперь нет квитанции, во вторых не начисляется кешбек за проведение ЕРЦ с физической карты TODO! Поддержка говорит - ждите уже 2 недели
nnallex написав:у ТОДО какой то лютый беспредел с оплатой ЕРЦ! Во-первых, теперь нет квитанции, во вторых не начисляется кешбек за проведение ЕРЦ с физической карты TODO! Поддержка говорит - ждите уже 2 недели
я оплатил 14.05, опция квитанция отсутствовала, а где-то через 5-6 дней мне на почту пришла квитанция, без заказа, с реквизитами оплаты от мегабанка.