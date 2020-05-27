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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:49

  Искатель написав:Наблюдаю за тр аханьем с этим todo... и впервые в жизни доволен, что не живу в Харькове. Люблю этот город моей студенческой юности, но от такого соблазна уберег меня Мегабанк...

Повністю згоден. Склалось враження, що у них там права рука не зна що робить ліва і навпаки. Повівся на оголошення, що вкладникам банку з інших регіонів ніж Харків можна отримати тодо-картку. На початку травня через додаток оформив заявку, ще уточнював в підтримці - чи точно можно в іншому регіоні? - Так? - А у в додатку можна обрати отримання лише у Харкові? - А ви оберіть будь-яку харківську адресу, а коли вам зателефонують для уточнення анкетних даних назвете їх своє місто та філію де бажаєте забрати картку.
Так і зробив. Через два тижні знову звернувся: - А чого ніхто не перетелефоновує? - Так у нас перехід на новий процессінг? - Два тижні? - Ага! А ще вам треба пересканувати 5-6 та 11-12 сторінки паспорта та скинути через вайбер.
Ще за тиждень дзвінок: Де хочете в Харкові забрати картку? - Хочу у своєму місті - я уже ваш вкладник. - Ні так не можна. - Так а ваша ж підтримка мені казала те то й тей то. - Нічого не знаю - йдіть у філію, відкрийте новий вклад і замовте картку... - Так вклад вже є... - А ну тоді просто замовте картку! - А так можна? - Звичайно.

Не повірив написав знову підтримці разом з питанням, що воно за маячня, ваша ж служба казала, що замовити через додаток з іншого міста можливо і чи дійсно можна замовити просто картку у філії, оскільки я вже є вкладником.
Відповідь на першу частину питання була успішно проігнорована - щодо картки відповіли, що так як мені сказала представниця карткового бізнесу я нічого у філії не отримаю. Тілько треба відкрити новий вклад у гривні (під жалюгідні відсотки) і тілько тоді можна замовити ту-ду-картку. Без нового вкладу аж ніяк.

Та най йому грець. Щоб за 1% кешбеку так собі дупу рвати? Я пас. Але пітримка тут це щось :(
Alien
 
Повідомлень: 122
З нами з: 12.01.20
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  #<1 ... 313314315316
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