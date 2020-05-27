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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 313314315316 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 169 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 46 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 29 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 169 Додано: Чет 28 тра, 2020 09:49 Искатель написав: Наблюдаю за тр аханьем с этим todo... и впервые в жизни доволен, что не живу в Харькове. Люблю этот город моей студенческой юности, но от такого соблазна уберег меня Мегабанк... Наблюдаю за тр аханьем с этим todo... и впервые в жизни доволен, что не живу в Харькове. Люблю этот город моей студенческой юности, но от такого соблазна уберег меня Мегабанк...

Повністю згоден. Склалось враження, що у них там права рука не зна що робить ліва і навпаки. Повівся на оголошення, що вкладникам банку з інших регіонів ніж Харків можна отримати тодо-картку. На початку травня через додаток оформив заявку, ще уточнював в підтримці - чи точно можно в іншому регіоні? - Так? - А у в додатку можна обрати отримання лише у Харкові? - А ви оберіть будь-яку харківську адресу, а коли вам зателефонують для уточнення анкетних даних назвете їх своє місто та філію де бажаєте забрати картку.

Так і зробив. Через два тижні знову звернувся: - А чого ніхто не перетелефоновує? - Так у нас перехід на новий процессінг? - Два тижні? - Ага! А ще вам треба пересканувати 5-6 та 11-12 сторінки паспорта та скинути через вайбер.

Ще за тиждень дзвінок: Де хочете в Харкові забрати картку? - Хочу у своєму місті - я уже ваш вкладник. - Ні так не можна. - Так а ваша ж підтримка мені казала те то й тей то. - Нічого не знаю - йдіть у філію, відкрийте новий вклад і замовте картку... - Так вклад вже є... - А ну тоді просто замовте картку! - А так можна? - Звичайно.



Не повірив написав знову підтримці разом з питанням, що воно за маячня, ваша ж служба казала, що замовити через додаток з іншого міста можливо і чи дійсно можна замовити просто картку у філії, оскільки я вже є вкладником.

Відповідь на першу частину питання була успішно проігнорована - щодо картки відповіли, що так як мені сказала представниця карткового бізнесу я нічого у філії не отримаю. Тілько треба відкрити новий вклад у гривні (під жалюгідні відсотки) і тілько тоді можна замовити ту-ду-картку. Без нового вкладу аж ніяк.



Та най йому грець. Щоб за 1% кешбеку так собі дупу рвати? Я пас. Але пітримка тут це щось Повністю згоден. Склалось враження, що у них там права рука не зна що робить ліва і навпаки. Повівся на оголошення, що вкладникам банку з інших регіонів ніж Харків можна отримати тодо-картку. На початку травня через додаток оформив заявку, ще уточнював в підтримці - чи точно можно в іншому регіоні? - Так? - А у в додатку можна обрати отримання лише у Харкові? - А ви оберіть будь-яку харківську адресу, а коли вам зателефонують для уточнення анкетних даних назвете їх своє місто та філію де бажаєте забрати картку.Так і зробив. Через два тижні знову звернувся: - А чого ніхто не перетелефоновує? - Так у нас перехід на новий процессінг? - Два тижні? - Ага! А ще вам треба пересканувати 5-6 та 11-12 сторінки паспорта та скинути через вайбер.Ще за тиждень дзвінок: Де хочете в Харкові забрати картку? - Хочу у своєму місті - я уже ваш вкладник. - Ні так не можна. - Так а ваша ж підтримка мені казала те то й тей то. - Нічого не знаю - йдіть у філію, відкрийте новий вклад і замовте картку... - Так вклад вже є... - А ну тоді просто замовте картку! - А так можна? - Звичайно.Не повірив написав знову підтримці разом з питанням, що воно за маячня, ваша ж служба казала, що замовити через додаток з іншого міста можливо і чи дійсно можна замовити просто картку у філії, оскільки я вже є вкладником.Відповідь на першу частину питання була успішно проігнорована - щодо картки відповіли, що так як мені сказала представниця карткового бізнесу я нічого у філії не отримаю. Тілько треба відкрити новий вклад у гривні (під жалюгідні відсотки) і тілько тоді можна замовити ту-ду-картку. Без нового вкладу аж ніяк.Та най йому грець. Щоб за 1% кешбеку так собі дупу рвати? Я пас. Але пітримка тут це щось Alien Повідомлень: 122 З нами з: 12.01.20 Подякував: 10 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 313314315316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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