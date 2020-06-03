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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:49

  Искатель написав:Наблюдаю за тр аханьем с этим todo... и впервые в жизни доволен, что не живу в Харькове. Люблю этот город моей студенческой юности, но от такого соблазна уберег меня Мегабанк...

Повністю згоден. Склалось враження, що у них там права рука не зна що робить ліва і навпаки. Повівся на оголошення, що вкладникам банку з інших регіонів ніж Харків можна отримати тодо-картку. На початку травня через додаток оформив заявку, ще уточнював в підтримці - чи точно можно в іншому регіоні? - Так? - А у в додатку можна обрати отримання лише у Харкові? - А ви оберіть будь-яку харківську адресу, а коли вам зателефонують для уточнення анкетних даних назвете їх своє місто та філію де бажаєте забрати картку.
Так і зробив. Через два тижні знову звернувся: - А чого ніхто не перетелефоновує? - Так у нас перехід на новий процессінг? - Два тижні? - Ага! А ще вам треба пересканувати 5-6 та 11-12 сторінки паспорта та скинути через вайбер.
Ще за тиждень дзвінок: Де хочете в Харкові забрати картку? - Хочу у своєму місті - я уже ваш вкладник. - Ні так не можна. - Так а ваша ж підтримка мені казала те то й тей то. - Нічого не знаю - йдіть у філію, відкрийте новий вклад і замовте картку... - Так вклад вже є... - А ну тоді просто замовте картку! - А так можна? - Звичайно.

Не повірив написав знову підтримці разом з питанням, що воно за маячня, ваша ж служба казала, що замовити через додаток з іншого міста можливо і чи дійсно можна замовити просто картку у філії, оскільки я вже є вкладником.
Відповідь на першу частину питання була успішно проігнорована - щодо картки відповіли, що так як мені сказала представниця карткового бізнесу я нічого у філії не отримаю. Тілько треба відкрити новий вклад у гривні (під жалюгідні відсотки) і тілько тоді можна замовити ту-ду-картку. Без нового вкладу аж ніяк.

Та най йому грець. Щоб за 1% кешбеку так собі дупу рвати? Я пас. Але пітримка тут це щось :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:47

Re: Мегабанк

Как быстро отображается кешбек в тодоприложении?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:38

Alien

С точностью наоборот, после заявки +- две недели, перезвонили. Карту выдали в отделении, Киев. Вы бы позвонили еще раз им, или в мессенджеры им.
hvilya
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:50

  hvilya написав:Alien

С точностью наоборот, после заявки +- две недели, перезвонили. Карту выдали в отделении, Киев. Вы бы позвонили еще раз им, или в мессенджеры им.

Тобто повмовляти може зжаляться? Бо писав же і в телеграм, і в вайбер - але відповідь була: "в сад". Власне кажучи картка планувалась про всяк випадок і з наявним набором карток інших банків ймовірність того, що вона буде хоч колись використана достатньо не висока. Але видно не доля.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:08

  Alien написав:
  hvilya написав:Alien

С точностью наоборот, после заявки +- две недели, перезвонили. Карту выдали в отделении, Киев. Вы бы позвонили еще раз им, или в мессенджеры им.

Тобто повмовляти може зжаляться? Бо писав же і в телеграм, і в вайбер - але відповідь була: "в сад". Власне кажучи картка планувалась про всяк випадок і з наявним набором карток інших банків ймовірність того, що вона буде хоч колись використана достатньо не висока. Але видно не доля.


Ні, треба розібратись. винних покарати. отримати карту, або не отримати якщо не потрібна.
якось так :)
Тут або помилка на початковому етапі була, що скоріш за все, або оператор не дуже
hvilya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:39

Re: Мегабанк

Никого не трогал, но неожиданно пришла смс от Меги о подключении смс информирования по депо карте. К чему бы это? Зато сервис переводов Тодобанка после обновления приложения заработал. и смс о списании после перевода реально пришла.
Востаннє редагувалось pavyak в Сер 03 чер, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:51

  pavyak написав:Никого не трогал, но неожиданно пришла смс от Меги о подключении смс информирования по депо карте. К чему бы это?


намекают, что хорошо бы ежемесячно получать смски о зачислении ))
мне просто с реклмой 14,5% пришло

по сабжу - когда получал тудукарт, операциониска говорила, что с Харькова звонили, сломались все смски, просили "никому не подключать пока не скажут" или как-то так

но это недели три как было
cohan
 
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