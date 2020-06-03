Додано: Чет 28 тра, 2020 09:49

Искатель написав: Наблюдаю за тр аханьем с этим todo... и впервые в жизни доволен, что не живу в Харькове. Люблю этот город моей студенческой юности, но от такого соблазна уберег меня Мегабанк... Наблюдаю за тр аханьем с этим todo... и впервые в жизни доволен, что не живу в Харькове. Люблю этот город моей студенческой юности, но от такого соблазна уберег меня Мегабанк...

Повністю згоден. Склалось враження, що у них там права рука не зна що робить ліва і навпаки. Повівся на оголошення, що вкладникам банку з інших регіонів ніж Харків можна отримати тодо-картку. На початку травня через додаток оформив заявку, ще уточнював в підтримці - чи точно можно в іншому регіоні? - Так? - А у в додатку можна обрати отримання лише у Харкові? - А ви оберіть будь-яку харківську адресу, а коли вам зателефонують для уточнення анкетних даних назвете їх своє місто та філію де бажаєте забрати картку.Так і зробив. Через два тижні знову звернувся: - А чого ніхто не перетелефоновує? - Так у нас перехід на новий процессінг? - Два тижні? - Ага! А ще вам треба пересканувати 5-6 та 11-12 сторінки паспорта та скинути через вайбер.Ще за тиждень дзвінок: Де хочете в Харкові забрати картку? - Хочу у своєму місті - я уже ваш вкладник. - Ні так не можна. - Так а ваша ж підтримка мені казала те то й тей то. - Нічого не знаю - йдіть у філію, відкрийте новий вклад і замовте картку... - Так вклад вже є... - А ну тоді просто замовте картку! - А так можна? - Звичайно.Не повірив написав знову підтримці разом з питанням, що воно за маячня, ваша ж служба казала, що замовити через додаток з іншого міста можливо і чи дійсно можна замовити просто картку у філії, оскільки я вже є вкладником.Відповідь на першу частину питання була успішно проігнорована - щодо картки відповіли, що так як мені сказала представниця карткового бізнесу я нічого у філії не отримаю. Тілько треба відкрити новий вклад у гривні (під жалюгідні відсотки) і тілько тоді можна замовити ту-ду-картку. Без нового вкладу аж ніяк.Та най йому грець. Щоб за 1% кешбеку так собі дупу рвати? Я пас. Але пітримка тут це щось