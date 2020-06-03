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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17
Пришел сегодня в "свое"отделение Меги, на двери объявление, закрыто с 18,03. Звоню в поддержку, как снять пролонгацию. Ответ, только в отделении не позднее 5 дней до окончания вклада. На вопрос и как. Ответ у вас в городе еще осталось одно отделение езжайте туда и иначе ни как. На мой вопрос почему у меня вчера включилось смс информирование, то отключить могут, но уверили, что оно абсолютно бесплатное. Проверим.
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pavyak
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:23
pavyak написав:
Пришел сегодня в "свое"отделение Меги, на двери объявление, закрыто с 18,03. Звоню в поддержку, как снять пролонгацию. Ответ, только в отделении не позднее 5 дней до окончания вклада. На вопрос и как. Ответ у вас в городе еще осталось одно отделение езжайте туда и иначе ни как. На мой вопрос почему у меня вчера включилось смс информирование, то отключить могут, но уверили, что оно абсолютно бесплатное. Проверим.
Не на Міцкевича надіюсь?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:47
pavyak написав:
Пришел сегодня в "свое"отделение Меги, на двери объявление, закрыто с 18,03. Звоню в поддержку, как снять пролонгацию. Ответ, только в отделении не позднее 5 дней до окончания вклада.
Так в день окончания до завершения ОД всегда было, изменили?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:21
Квесторе_поверніться написав:
Не на Міцкевича надіюсь?
Це як раз лишили відкритим.
От банк не банкоматів, не відділень. Хоч додаток запрацював
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pavyak
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:25
ruvex написав:
Так в день окончания до завершения ОД всегда было, изменили?
Мне так ответили, позвоните проверьте, а в день окончания, да согласно договора до 16-00 приходите и забираете, но что будет в этот день на перед трудно просчитать.
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pavyak
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