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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17

Re: Мегабанк

Пришел сегодня в "свое"отделение Меги, на двери объявление, закрыто с 18,03. Звоню в поддержку, как снять пролонгацию. Ответ, только в отделении не позднее 5 дней до окончания вклада. На вопрос и как. Ответ у вас в городе еще осталось одно отделение езжайте туда и иначе ни как. На мой вопрос почему у меня вчера включилось смс информирование, то отключить могут, но уверили, что оно абсолютно бесплатное. Проверим.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:23

  pavyak написав:Пришел сегодня в "свое"отделение Меги, на двери объявление, закрыто с 18,03. Звоню в поддержку, как снять пролонгацию. Ответ, только в отделении не позднее 5 дней до окончания вклада. На вопрос и как. Ответ у вас в городе еще осталось одно отделение езжайте туда и иначе ни как. На мой вопрос почему у меня вчера включилось смс информирование, то отключить могут, но уверили, что оно абсолютно бесплатное. Проверим.

Не на Міцкевича надіюсь?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:47

  pavyak написав:Пришел сегодня в "свое"отделение Меги, на двери объявление, закрыто с 18,03. Звоню в поддержку, как снять пролонгацию. Ответ, только в отделении не позднее 5 дней до окончания вклада.

Так в день окончания до завершения ОД всегда было, изменили?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:21

  Квесторе_поверніться написав:Не на Міцкевича надіюсь?

Це як раз лишили відкритим.
От банк не банкоматів, не відділень. Хоч додаток запрацював
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:25

  ruvex написав:Так в день окончания до завершения ОД всегда было, изменили?

Мне так ответили, позвоните проверьте, а в день окончания, да согласно договора до 16-00 приходите и забираете, но что будет в этот день на перед трудно просчитать.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:33

Щоб зайшов кишмиш за рефералкою ту що треба зробити? За посиланням завантажив, при реєстрації посилання вказав, пластик отримав, грошей закинув - кишмиша немає. Що ще потрібно?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:45

Кешбэк todobank(a) честный?

todobank, похоже, экономит на разработчиках или наоборот, доплачивает им. В любом случае так называемого "честного кешбэка" нет уже полтора месяца. Есть только обещания, которые честными как бы тоже не назвать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:31

Там багато чого заламали при переході на новий чесний процесинг, напевно і чесний кешбек це також зачепило. Маю стійке враження, що на розробниках економить більшість наших банків.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18

klug
Звонить на горячку. Было такое.
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