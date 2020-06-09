|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17
Re: Мегабанк
Пришел сегодня в "свое"отделение Меги, на двери объявление, закрыто с 18,03. Звоню в поддержку, как снять пролонгацию. Ответ, только в отделении не позднее 5 дней до окончания вклада. На вопрос и как. Ответ у вас в городе еще осталось одно отделение езжайте туда и иначе ни как. На мой вопрос почему у меня вчера включилось смс информирование, то отключить могут, но уверили, что оно абсолютно бесплатное. Проверим.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:23
Не на Міцкевича надіюсь?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:47
Так в день окончания до завершения ОД всегда было, изменили?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:21
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:25
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:33
Щоб зайшов кишмиш за рефералкою ту що треба зробити? За посиланням завантажив, при реєстрації посилання вказав, пластик отримав, грошей закинув - кишмиша немає. Що ще потрібно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:45
Кешбэк todobank(a) честный?
todobank, похоже, экономит на разработчиках или наоборот, доплачивает им. В любом случае так называемого "честного кешбэка" нет уже полтора месяца. Есть только обещания, которые честными как бы тоже не назвать.
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:31
Там багато чого заламали при переході на новий чесний процесинг, напевно і чесний кешбек це також зачепило. Маю стійке враження, що на розробниках економить більшість наших банків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18
klug
Звонить на горячку. Было такое.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:48
Re: Мегабанк
Вчора зайшов в Мегабанк. Через депо (наразі лідер! - 14,5% на рік, без поповнення, з щомісячною виплатою). Довго, багато процесів не налаштовано. Є банчику над чим працювати і оптимізувати. Але жадібність взяла своє)!
Отримав Тодо-картку, бо це є обов'язковою умовою для депоставки - +1%. Якщо комусь потрібно реферальна ссилка (+50 грн) - дивіться підпис.
Тодо-додаток ще досить сирий (запустили тільки в квітні). Навіть немає закладки Депозити(((... Переводи безкоштовні + 1% кешбек (але це майже не актуально).
Отримай бонус при оформленні карток:
|