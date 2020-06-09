RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:37

  jay2004 написав:Вчора зайшов в Мегабанк. Через депо (наразі лідер! - 14,5% на рік, без поповнення, з щомісячною виплатою). Довго, багато процесів не налаштовано. Є банчику над чим працювати і оптимізувати. Але жадібність взяла своє)!

Отримав Тодо-картку, бо це є обов'язковою умовою для депоставки - +1%. Якщо комусь потрібно реферальна ссилка (+50 грн) - дивіться підпис.

Тодо-додаток ще досить сирий (запустили тільки в квітні). Навіть немає закладки Депозити(((... Переводи безкоштовні + 1% кешбек (але це майже не актуально).

Запустили приложение не в апреле, а ещё в августе-сентябре прошлого года, но работает с перебоями очень коряво до сих пор, по сравнению даже с тем же спорт банком небо и земля
https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 09.09.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:58

Re: Мегабанк

Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.

Сколько ждать этот конверт?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 08.03.18
Подякував: 136 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:11

  MASolomko написав:Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.

Сколько ждать этот конверт?


Вчора разом з картами (неіменними) дали зразу два конверта з ПІН-Кодами...
До речі, ПІН-Код дуже цікаво схований (під стрейч-полоскою :!: ).
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 315316317318
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Adsense [Bot], Oktawa, Vorlon, Квесторе_поверніться і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2757)
10.06.2020 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.