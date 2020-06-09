jay2004 написав:Вчора зайшов в Мегабанк. Через депо (наразі лідер! - 14,5% на рік, без поповнення, з щомісячною виплатою). Довго, багато процесів не налаштовано. Є банчику над чим працювати і оптимізувати. Але жадібність взяла своє)!
Отримав Тодо-картку, бо це є обов'язковою умовою для депоставки - +1%. Якщо комусь потрібно реферальна ссилка (+50 грн) - дивіться підпис.
Тодо-додаток ще досить сирий (запустили тільки в квітні). Навіть немає закладки Депозити(((... Переводи безкоштовні + 1% кешбек (але це майже не актуально).
Запустили приложение не в апреле, а ещё в августе-сентябре прошлого года, но работает с перебоями очень коряво до сих пор, по сравнению даже с тем же спорт банком небо и земля
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