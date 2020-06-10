Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.
Сколько ждать этот конверт?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:58
Re: Мегабанк
Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.
Сколько ждать этот конверт?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:11
Вчора разом з картами (неіменними) дали зразу два конверта з ПІН-Кодами...
До речі, ПІН-Код дуже цікаво схований (під стрейч-полоскою ).
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:48
jay2004
+1% новым клиентам туду или те у которых уже есть карта тоже?
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:51
И те, и другим (со слов менеджера). Но нужно проверять на практике...
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:20
Ніби чітко все прописано - без стейків і лотереї.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:55
Re: Мегабанк
Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?
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