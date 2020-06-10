Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:58
Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.
Сколько ждать этот конверт?
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MASolomko
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:11
MASolomko написав:
Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.
Сколько ждать этот конверт?
Вчора разом з картами (неіменними) дали зразу два конверта з ПІН-Кодами...
До речі, ПІН-Код дуже цікаво схований (під стрейч-полоскою
).
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jay2004
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:48
jay2004 +1% новым клиентам туду или те у которых уже есть карта тоже?
hvilya
Повідомлень: 108
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:51
hvilya написав: jay2004
+1% новым клиентам туду или те у которых уже есть карта тоже?
И те, и другим (со слов менеджера). Но нужно проверять на практике...
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8 А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
Повідомлень: 2284
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:20
4. Програма лояльності "todobank": додатково 1% річних до діючих тарифів на момент розміщення коштів. Застосовується до строкових банківських вкладів фізичних осіб в національній валюті при відкритті (переоформленні) вкладів, за умови зарахування відсотків за депозитом на платіжною картку todobank.
Ніби чітко все прописано - без стейків і лотереї.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4474
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:55
Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?
bobcat
Повідомлень: 53
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Подякував: 18 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 05:25
А где на сайте Мегабанка тарифы по этой Тодо-карте?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Чет 11 чер, 2020 06:38
lubopytnaya написав:
А где на сайте Мегабанка тарифы по этой Тодо-карте?
http://todobank.ua/docs/Tariffs.pdf
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8 А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
Повідомлень: 2284
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 06:39
lubopytnaya написав:
А где на сайте Мегабанка тарифы по этой Тодо-карте?
http://todobank.ua/docs/Tariffs.pdf
Остання колонка (todobank).
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8 А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
Повідомлень: 2284
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 258 раз.
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