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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:58

Re: Мегабанк

Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.

Сколько ждать этот конверт?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:11

  MASolomko написав:Оформил именную платёжную карту (под депозит). Карта уже с предыдущей недели в отделении, а вот ПИН-код в конверте до сих пор нет. Не думал, что ещё есть такие древние банки.

Сколько ждать этот конверт?


Вчора разом з картами (неіменними) дали зразу два конверта з ПІН-Кодами...
До речі, ПІН-Код дуже цікаво схований (під стрейч-полоскою :!: ).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:48

jay2004

+1% новым клиентам туду или те у которых уже есть карта тоже?
hvilya
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:51

  hvilya написав:jay2004

+1% новым клиентам туду или те у которых уже есть карта тоже?


И те, и другим (со слов менеджера). Но нужно проверять на практике...
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:20

4. Програма лояльності "todobank": додатково 1% річних до діючих тарифів на момент розміщення коштів. Застосовується до строкових банківських вкладів фізичних осіб в національній валюті при відкритті (переоформленні) вкладів, за умови зарахування відсотків за депозитом на платіжною картку todobank.

Ніби чітко все прописано - без стейків і лотереї.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:55

Re: Мегабанк

Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 05:25

А где на сайте Мегабанка тарифы по этой Тодо-карте?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 06:38

  lubopytnaya написав:А где на сайте Мегабанка тарифы по этой Тодо-карте?


http://todobank.ua/docs/Tariffs.pdf
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 06:39

  lubopytnaya написав:А где на сайте Мегабанка тарифы по этой Тодо-карте?


http://todobank.ua/docs/Tariffs.pdf Остання колонка (todobank).
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
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