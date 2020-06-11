Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Мегабанк Мегабанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 316317318319 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 169 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 46 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 29 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 169 Додано: Чет 11 чер, 2020 10:02 bobcat написав: Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться? Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?

Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює. Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 33823 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2020 21:37 Квесторе_поверніться написав: bobcat написав: Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться? Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?

Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює. Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.

а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно. а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно. keep Повідомлень: 133 З нами з: 20.11.13 Подякував: 157 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2020 22:39 keep написав: Квесторе_поверніться написав: bobcat написав: Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться? Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?

Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює. Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.

а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно. а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.

и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2753 З нами з: 06.03.09 Подякував: 16 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 316317318319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Gost2013, ingtrans,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: 195375n vollena71 і 8 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор