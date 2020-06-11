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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:02

  bobcat написав:Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?

Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:37

  Квесторе_поверніться написав:
  bobcat написав:Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?

Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.

а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:39

  keep написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  bobcat написав:Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?

Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.

а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.

и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:36

Re: Мегабанк

  velvet написав:и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ

расчет до фонда с курсом 30 или больше?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:25

  keep написав:
  velvet написав:и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ

расчет до фонда с курсом 30 или больше?

Я на 30 прикидывал, но тут каждый сам себе решает.
Я ещё и не заходил сразу одной суммой, а размещался небольшой суммой с возможностью пополнения в октябре, марте и мае, сейчас остаток больше на октябрьском депозите, как и ставка.
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velvet
 
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Подякував: 16 раз.
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  #<1 ... 316317318319
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