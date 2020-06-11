Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:02
Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:37
а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:39
и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:36
Re: Мегабанк
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:25
Я на 30 прикидывал, но тут каждый сам себе решает.
Я ещё и не заходил сразу одной суммой, а размещался небольшой суммой с возможностью пополнения в октябре, марте и мае, сейчас остаток больше на октябрьском депозите, как и ставка.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:07
Re: Мегабанк
todobank, конечно, стайловый, но приложение с чужих карт тянуть все еще не умеет, и СЭПом пополнить нельзя, остается только толкач с чужих приложух
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andreyiskra, QIWIT, ГеннадийUA, WachtAmRhein і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|