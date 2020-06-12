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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:02
bobcat написав:
Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?
Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:37
Квесторе_поверніться написав: bobcat написав:
Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?
Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.
а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.
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keep
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:39
keep написав: Квесторе_поверніться написав: bobcat написав:
Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?
Це складнощі в галузі в якій банчик в основному і працює.
а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.
и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:36
velvet написав:
и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ
расчет до фонда с курсом 30 или больше?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:25
keep написав: velvet написав:
и пополняют и снимают, но всё в пределах ФГВФЛ
расчет до фонда с курсом 30 или больше?
Я на 30 прикидывал, но тут каждый сам себе решает.
Я ещё и не заходил сразу одной суммой, а размещался небольшой суммой с возможностью пополнения в октябре, марте и мае, сейчас остаток больше на октябрьском депозите, как и ставка.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:07
todobank, конечно, стайловый, но приложение с чужих карт тянуть все еще не умеет, и СЭПом пополнить нельзя, остается только толкач с чужих приложух
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cohan
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:06
cohan написав:
todobank, конечно, стайловый, но приложение с чужих карт тянуть все еще не умеет, и СЭПом пополнить нельзя, остается только толкач с чужих приложух
Не дает пополнить тянучкой с привязанных карт?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:42
cohan написав:
todobank, конечно, стайловый, но приложение с чужих карт тянуть все еще не умеет, и СЭПом пополнить нельзя, остается только толкач с чужих приложух
Позавчора затягнув без проблем усе, що мені було потрібно рідною тягнучкою. Єдине, що розпізнавалка номерів карток дуже неохоче працює і часто доводиться руками номер вводити.
UPD. Згадав, що тягнув по 14к, бо ні 15, ні 14999 не йшло, а підбирати цифри не було натхнення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:05
bobcat написав:
Банк вообще еще живой? Хотел отменить пролонгацию и пополнить столбик. Дозвониться ни на горячую линию, ни в местное отделение невозможно, сайт безбожно глючит, в интернете проскакивают статья что у банка проблемы. Что вообще происходит? Стоит вообще сюда еще вкладываться?
Был переход на новый процессинг. По моему это не проблемы, а скорее апгрейд, и вылезшие по этому поводу баги, но вполне устраняемые.
Кроме этих технических нюансов в банке все норм.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:06
MASolomko
Это как? Сразу все выдают...
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