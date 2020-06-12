keep
уже второй раз читаю про "статью". Весь гугл прошарил - не вижу, ссылку в студию плиз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:08
keep
уже второй раз читаю про "статью". Весь гугл прошарил - не вижу, ссылку в студию плиз
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