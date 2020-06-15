keep
уже второй раз читаю про "статью". Весь гугл прошарил - не вижу, ссылку в студию плиз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:08
keep
уже второй раз читаю про "статью". Весь гугл прошарил - не вижу, ссылку в студию плиз
Додано: Суб 13 чер, 2020 06:45
Re: Мегабанк
Я ж ещё ничего не получал. По телефону всё: от подачи заявки на оформление платёжной карты под депозит, до состояния дел можно ли приходить забирать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:21
не дает привязать ((
ни Конкорд, ни Альфу, ни ПУМБ...
толкание на него и с ТуДу работает
выше прочитал про КешБек, похоже, тоже ловить нечего, хорошо хоть Конкорд такой же 1% сделал недавно
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:21
viture, прямых ссылок давать не буду, на антикоре есть про отток и ссылка на Дубинского, а у Дубинского нету такого, поэтому не очень доверяю подобным "инфо" и всеже открыл депо.
Додано: Вів 16 чер, 2020 19:25
1,5 года назад банк согласовал план мероприятий по нормализации деятельности сроком до 1 июля 2021.
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