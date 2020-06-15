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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:08

keep

уже второй раз читаю про "статью". Весь гугл прошарил - не вижу, ссылку в студию плиз
viture
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 06:45

Re: Мегабанк

  viture написав:Это как? Сразу все выдают...
Я ж ещё ничего не получал. По телефону всё: от подачи заявки на оформление платёжной карты под депозит, до состояния дел можно ли приходить забирать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:21

  Bosstone написав:
  cohan написав:todobank, конечно, стайловый, но приложение с чужих карт тянуть все еще не умеет, и СЭПом пополнить нельзя, остается только толкач с чужих приложух

Не дает пополнить тянучкой с привязанных карт?


не дает привязать ((
ни Конкорд, ни Альфу, ни ПУМБ...

толкание на него и с ТуДу работает

выше прочитал про КешБек, похоже, тоже ловить нечего, хорошо хоть Конкорд такой же 1% сделал недавно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:21

viture, прямых ссылок давать не буду, на антикоре есть про отток и ссылка на Дубинского, а у Дубинского нету такого, поэтому не очень доверяю подобным "инфо" и всеже открыл депо.
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:25

  keep написав:viture, прямых ссылок давать не буду, на антикоре есть про отток и ссылка на Дубинского, а у Дубинского нету такого, поэтому не очень доверяю подобным "инфо" и всеже открыл депо.
https://dubinsky.pro/news/megabank-idet-na-dno
1,5 года назад банк согласовал план мероприятий по нормализации деятельности сроком до 1 июля 2021.
Bosstone
 
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