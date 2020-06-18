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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:17
uaprofi можно. Не привязана. Но имейте в виду что в договоре прописано право банка по своему решение прекращать пополнение вкладов. И таким своим правом Мегабанк уже пользовался и не однократно.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:01
Мисто:
Сумма пополнения не ограничена, но пополнение возможно только в течение двух третей срока.
Т.е. годовой депозит можно пополнять только в течение 8-ми месяцев.
Земельный капитал
Годовой депозит можно пополнять в течение 11-ти месяцев, без ограничения суммы
Жадность и Отвага!
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