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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:17

uaprofi можно. Не привязана. Но имейте в виду что в договоре прописано право банка по своему решение прекращать пополнение вкладов. И таким своим правом Мегабанк уже пользовался и не однократно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:01

  uaprofi написав:господа!
подскажите те депозиты что с пополнением - можно пополнять в течение всего срока депозита?
сумма пополнений не привязана к первоначальной сумме вклада?

Мисто:
Сумма пополнения не ограничена, но пополнение возможно только в течение двух третей срока.
Т.е. годовой депозит можно пополнять только в течение 8-ми месяцев.

Земельный капитал
Годовой депозит можно пополнять в течение 11-ти месяцев, без ограничения суммы
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 05:09

После обновления приложения Тодобанк кешбек заработал.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:27

  keep написав:а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.

Шутите? Держу там депозиты еще с 90-х. Сколько банков за это время появилось и исчезло. Этот пережил все кризисы, революции, девалы. За 20 лет не изменилось вообще ничего, кроме одного ребрендинга с желто-бурых цветов на красно-синие :) Он походу непотопляем.
Tegularius
 
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