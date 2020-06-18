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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:17

uaprofi можно. Не привязана. Но имейте в виду что в договоре прописано право банка по своему решение прекращать пополнение вкладов. И таким своим правом Мегабанк уже пользовался и не однократно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:01

  uaprofi написав:господа!
подскажите те депозиты что с пополнением - можно пополнять в течение всего срока депозита?
сумма пополнений не привязана к первоначальной сумме вклада?

Мисто:
Сумма пополнения не ограничена, но пополнение возможно только в течение двух третей срока.
Т.е. годовой депозит можно пополнять только в течение 8-ми месяцев.

Земельный капитал
Годовой депозит можно пополнять в течение 11-ти месяцев, без ограничения суммы
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 05:09

После обновления приложения Тодобанк кешбек заработал.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:27

  keep написав:а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.

Шутите? Держу там депозиты еще с 90-х. Сколько банков за это время появилось и исчезло. Этот пережил все кризисы, революции, девалы. За 20 лет не изменилось вообще ничего, кроме одного ребрендинга с желто-бурых цветов на красно-синие :) Он походу непотопляем.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:50

  Tegularius написав:
  keep написав:а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.

Шутите? Держу там депозиты еще с 90-х. Сколько банков за это время появилось и исчезло. Этот пережил все кризисы, революции, девалы. За 20 лет не изменилось вообще ничего, кроме одного ребрендинга с желто-бурых цветов на красно-синие :) Он походу непотопляем.

У этого кептивного банка такая необычная история, что заявлять о том, что в банке добродий ничего не поменялось с 90-х, может только совсем инфантильный человек, потерявший память.
С 90-х в этой банке не поменялся лишь уровень обслуживания и матричные принтеры :mrgreen:

Ну и из 90 убиенных банков в 15-16 годах, подавляющее большинство пережило 90-е и все последующие кризисы, но пережить бабу леру не получилось.

Завтра уволят субботина с турбоатома и отберут монополию на оплату коммуналки в харькове, и банк ляжет без всяких кризисов
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33

Stringer

Как бы не так. А как же ЕБРР, МФК, немцы
viture
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:38

https://www.megabank.ua/news/rating17062020

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020:

1. АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
2. АО «КРЕДОБАНК»
3. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
4. АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»
5. АО «КБ «ПРИВАТБАНК»
6. АО «УКРСИББАНК»
7. АО «КБ «ГЛОБУС»
8. ПАО «АБ «УКРГАЗБАНК»
9. АО «БАНК ФОРВАРД»
10. АО «ИДЕЯ БАНК»
11. АО «МЕГАБАНК»
12. АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»
13. АО «ОЩАДБАНК»
14. АО «ПРАВЭКС БАНК»
15. АО «АЛЬФА-БАНК»
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:53

  viture написав:Stringer

Как бы не так. А как же ЕБРР, МФК, немцы

Как каргил в дельте - выведут бабки перед самым фондом грабування
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:05

  Nevo написав:https://www.megabank.ua/news/rating17062020

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020:

1. АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
2. АО «КРЕДОБАНК»
3. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
4. АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»
5. АО «КБ «ПРИВАТБАНК»
6. АО «УКРСИББАНК»
7. АО «КБ «ГЛОБУС»
8. ПАО «АБ «УКРГАЗБАНК»
9. АО «БАНК ФОРВАРД»
10. АО «ИДЕЯ БАНК»
11. АО «МЕГАБАНК»
12. АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»
13. АО «ОЩАДБАНК»
14. АО «ПРАВЭКС БАНК»
15. АО «АЛЬФА-БАНК»


Глобус и Мега выше Прокредита.
Смешно.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:18

  Gost2013 написав:
  Nevo написав:https://www.megabank.ua/news/rating17062020

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020:

1. АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
2. АО «КРЕДОБАНК»
3. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
4. АО «ПИРЕУС БАНК МКБ»
5. АО «КБ «ПРИВАТБАНК»
6. АО «УКРСИББАНК»
7. АО «КБ «ГЛОБУС»
8. ПАО «АБ «УКРГАЗБАНК»
9. АО «БАНК ФОРВАРД»
10. АО «ИДЕЯ БАНК»
11. АО «МЕГАБАНК»
12. АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»
13. АО «ОЩАДБАНК»
14. АО «ПРАВЭКС БАНК»
15. АО «АЛЬФА-БАНК»


Глобус и Мега выше Прокредита.
Смешно.


что хорошего в Прокредите
viture
 
Повідомлень: 106
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