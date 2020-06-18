keep написав:а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.
Шутите? Держу там депозиты еще с 90-х. Сколько банков за это время появилось и исчезло. Этот пережил все кризисы, революции, девалы. За 20 лет не изменилось вообще ничего, кроме одного ребрендинга с желто-бурых цветов на красно-синие Он походу непотопляем.
keep написав:а $$ кто-то пополняет в мега? судя по всему (и статьям в инете) стремно.
Шутите? Держу там депозиты еще с 90-х. Сколько банков за это время появилось и исчезло. Этот пережил все кризисы, революции, девалы. За 20 лет не изменилось вообще ничего, кроме одного ребрендинга с желто-бурых цветов на красно-синие Он походу непотопляем.
У этого кептивного банка такая необычная история, что заявлять о том, что в банке добродий ничего не поменялось с 90-х, может только совсем инфантильный человек, потерявший память. С 90-х в этой банке не поменялся лишь уровень обслуживания и матричные принтеры
Ну и из 90 убиенных банков в 15-16 годах, подавляющее большинство пережило 90-е и все последующие кризисы, но пережить бабу леру не получилось.
Завтра уволят субботина с турбоатома и отберут монополию на оплату коммуналки в харькове, и банк ляжет без всяких кризисов
ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020:
1. АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 2. АО «КРЕДОБАНК» 3. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 4. АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» 5. АО «КБ «ПРИВАТБАНК» 6. АО «УКРСИББАНК» 7. АО «КБ «ГЛОБУС» 8. ПАО «АБ «УКРГАЗБАНК» 9. АО «БАНК ФОРВАРД» 10. АО «ИДЕЯ БАНК» 11. АО «МЕГАБАНК» 12. АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» 13. АО «ОЩАДБАНК» 14. АО «ПРАВЭКС БАНК» 15. АО «АЛЬФА-БАНК»
ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020:
1. АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 2. АО «КРЕДОБАНК» 3. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 4. АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» 5. АО «КБ «ПРИВАТБАНК» 6. АО «УКРСИББАНК» 7. АО «КБ «ГЛОБУС» 8. ПАО «АБ «УКРГАЗБАНК» 9. АО «БАНК ФОРВАРД» 10. АО «ИДЕЯ БАНК» 11. АО «МЕГАБАНК» 12. АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» 13. АО «ОЩАДБАНК» 14. АО «ПРАВЭКС БАНК» 15. АО «АЛЬФА-БАНК»
ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020:
1. АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 2. АО «КРЕДОБАНК» 3. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 4. АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» 5. АО «КБ «ПРИВАТБАНК» 6. АО «УКРСИББАНК» 7. АО «КБ «ГЛОБУС» 8. ПАО «АБ «УКРГАЗБАНК» 9. АО «БАНК ФОРВАРД» 10. АО «ИДЕЯ БАНК» 11. АО «МЕГАБАНК» 12. АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» 13. АО «ОЩАДБАНК» 14. АО «ПРАВЭКС БАНК» 15. АО «АЛЬФА-БАНК»