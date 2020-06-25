МЕГАБАНК збільшив статутний капітал
16 червня АТ «Мегабанк» завершило процедуру збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості.
3 червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала звіт про результати розміщення акцій АТ «Мегабанк» на суму 83 700 000,00 грн. Комісія видала Свідоцтво про реєстрацію акцій на загальну суму 703 700 000,00 грн.
16 червня Національний депозитарій України здійснив депонування глобального сертифікату АТ «Мегабанк».
Станом на 19.06 статутний капітал АТ «Мегабанк» складає 703 700 000,00 грн.