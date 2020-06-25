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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 19:48

МЕГАБАНК збільшив статутний капітал

16 червня АТ «Мегабанк» завершило процедуру збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості.

3 червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала звіт про результати розміщення акцій АТ «Мегабанк» на суму 83 700 000,00 грн. Комісія видала Свідоцтво про реєстрацію акцій на загальну суму 703 700 000,00 грн.

16 червня Національний депозитарій України здійснив депонування глобального сертифікату АТ «Мегабанк».

Станом на 19.06 статутний капітал АТ «Мегабанк» складає 703 700 000,00 грн.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:53

MASolomko баланс по депозитке увидите 1 числа,когда проценты зачислятся на неё,не раньше.Почему не добавляется в тодо приложение?Пробуйте ещё,у меня сразу всё нормально прошло.Тодо карта сразу виден баланс,а депозитка у них как не родная или наполовину родная.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:56

  Nevo написав:https://www.megabank.ua/news/rating17062020

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 1-го квартала 2020

Мега в анабиозе три месяца была?
Какой смысл публиковать на сайте "новости" о ставках в первом квартале, когда на дворе уже третий квартал начинается.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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