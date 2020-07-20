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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:42
Alien написав:
Але якщо розмiстити депо пiд 13% то за тиждень буде картка. Послав таких пiдприємливих подалi
13% річних на рік - це лідер, наразі
.
P.S. Хоча, в придатку - відкритий депозит не зможете побачити. Бо немає вкладки "Депо"
(нонсенс, але наразі саме так).
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jay2004
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:48
jay2004 написав: Alien написав:
Але якщо розмiстити депо пiд 13% то за тиждень буде картка. Послав таких пiдприємливих подалi
13% річних на рік - це лідер, наразі
.
Це наразi повний вiдстiй ;(. При поточнiй ситуацiï нехай Катерина, Якiв та Кобзар iз зе-президентом по таким ставкам розмiщують своï кошти в БСУ
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Alien
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53
А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода
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chipmunk
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:54
chipmunk написав:
А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода
А толку от туду карты? Только из-за 1% кэшбека на всё?
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Adast
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:57
Adast написав: chipmunk написав:
А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода
А толку от туду карты? Только из-за 1% кэшбека на всё?
Як ще один транзитер.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
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Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
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Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:00
Alien написав: jay2004 написав: Alien написав:
Але якщо розмiстити депо пiд 13% то за тиждень буде картка. Послав таких пiдприємливих подалi
13% річних на рік - це лідер, наразі
.
Це наразi повний вiдстiй ;(. При поточнiй ситуацiï нехай Катерина, Якiв та Кобзар iз зе-президентом по таким ставкам розмiщують своï кошти в БСУ
Згоден, як до Нового року не піднімимся - то на вихід, з чемоданами. Але приріст за червень 4% (збільшення депо/до запитання) - по гривні, тому ситуація відповідна
.
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jay2004
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