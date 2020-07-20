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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:42

  Alien написав: Але якщо розмiстити депо пiд 13% то за тиждень буде картка. Послав таких пiдприємливих подалi


13% річних на рік - це лідер, наразі :wink: .

P.S. Хоча, в придатку - відкритий депозит не зможете побачити. Бо немає вкладки "Депо" :cry: (нонсенс, але наразі саме так).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:48

  jay2004 написав:
  Alien написав: Але якщо розмiстити депо пiд 13% то за тиждень буде картка. Послав таких пiдприємливих подалi


13% річних на рік - це лідер, наразі :wink: .

Це наразi повний вiдстiй ;(. При поточнiй ситуацiï нехай Катерина, Якiв та Кобзар iз зе-президентом по таким ставкам розмiщують своï кошти в БСУ
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:53

Re: Мегабанк

А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:54

  chipmunk написав:А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода :)

А толку от туду карты? Только из-за 1% кэшбека на всё?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:57

  Adast написав:
  chipmunk написав:А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода :)

А толку от туду карты? Только из-за 1% кэшбека на всё?


Як ще один транзитер.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:00

  Alien написав:
  jay2004 написав:
  Alien написав: Але якщо розмiстити депо пiд 13% то за тиждень буде картка. Послав таких пiдприємливих подалi


13% річних на рік - це лідер, наразі :wink: .

Це наразi повний вiдстiй ;(. При поточнiй ситуацiï нехай Катерина, Якiв та Кобзар iз зе-президентом по таким ставкам розмiщують своï кошти в БСУ


Згоден, як до Нового року не піднімимся - то на вихід, з чемоданами. Але приріст за червень 4% (збільшення депо/до запитання) - по гривні, тому ситуація відповідна :cry: .
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    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Подякував: 53 раз.
Подякували: 267 раз.
 
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