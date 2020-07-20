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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:57

  vpchelko написав:
  lubopytnaya написав:Лидер сейчас банк Сичь, депозит «Відпочинок»: 13,5% на год
и выплата всех процентов сразу же при открытии депозита.
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... ozytam.pdf

А не лучше сейчас начинать закупать $$$?


С языка сняли. Уж как-то много введено новых купюр...
Nevo
 
Повідомлень: 350
З нами з: 27.04.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03

  Adast написав:
  chipmunk написав:А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода :)

А толку от туду карты? Только из-за 1% кэшбека на всё?



Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
Nevo
 
Повідомлень: 350
З нами з: 27.04.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:06

Re: Мегабанк

  Nevo написав:Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
Кращих карт хіба не маєте? Де на те саме отримаєте 2-3-4-5%.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 366
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
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  #<1 ... 323324325326
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21.07.2020 16:06
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