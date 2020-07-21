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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 15:57
vpchelko написав:
А не лучше сейчас начинать закупать $$$?
С языка сняли. Уж как-то много введено новых купюр...
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Nevo
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03
Adast написав: chipmunk написав:
А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода
А толку от туду карты? Только из-за 1% кэшбека на всё?
Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
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Nevo
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Додано: Вів 21 лип, 2020 16:06
Nevo написав:
Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
Кращих карт хіба не маєте? Де на те саме отримаєте 2-3-4-5%.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:03
Alien написав: Nevo написав:
Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
Кращих карт хіба не маєте? Де на те саме отримаєте 2-3-4-5%.
Інших не маю. наприклад?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:05
Nevo написав:
Інших не маю. наприклад?
ну якщо iнших карток не маєте, то якi м.б. приклади. Хоча iснують багато карток рiзних банкiв де певнi категорiï окешбечуються бiльш щедро. Є й такi як б5 вiд таса де 1% чистими на дуже багато категорiй, та 2% чистими на продукти та азс. У альфи є кредитка тревел де 3% на майже усе. Щоппавда там вивести кешбек можна лише якщо є оплата на послуги пов'язанi з поïздками
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:47
Avril_ks написав:
ждать прилета самолетов.
Что-то вы тут все такие боягузы?
Самолет ведь в конце-концов же прилетел!
Avril_ks написав:
Лучше уже сразу гривну размещать.
Разумеется! Но чтобы перевести валюту в гривну, желательно, чтобы курс доллара был больше 30-ти
Жадность и Отвага!
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