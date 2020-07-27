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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:57

  vpchelko написав:
  lubopytnaya написав:Лидер сейчас банк Сичь, депозит «Відпочинок»: 13,5% на год
и выплата всех процентов сразу же при открытии депозита.
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... ozytam.pdf

А не лучше сейчас начинать закупать $$$?


С языка сняли. Уж как-то много введено новых купюр...
Nevo
 
Повідомлень: 353
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03

  Adast написав:
  chipmunk написав:А ціна питання? 1000грн на депо мені за туду не шкода :)

А толку от туду карты? Только из-за 1% кэшбека на всё?



Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
Nevo
 
Повідомлень: 353
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:06

Re: Мегабанк

  Nevo написав:Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
Кращих карт хіба не маєте? Де на те саме отримаєте 2-3-4-5%.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:03

  Alien написав:
  Nevo написав:Платежной картой пользуюсь впринципе, то почему бы не извлечь хотя бы минимальную выгоду в 1%.
Кращих карт хіба не маєте? Де на те саме отримаєте 2-3-4-5%.


Інших не маю. наприклад?
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:05

  Nevo написав:
Інших не маю. наприклад?
ну якщо iнших карток не маєте, то якi м.б. приклади. Хоча iснують багато карток рiзних банкiв де певнi категорiï окешбечуються бiльш щедро. Є й такi як б5 вiд таса де 1% чистими на дуже багато категорiй, та 2% чистими на продукти та азс. У альфи є кредитка тревел де 3% на майже усе. Щоппавда там вивести кешбек можна лише якщо є оплата на послуги пов'язанi з поïздками
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 379
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:47

  Avril_ks написав:ждать прилета самолетов.

Что-то вы тут все такие боягузы? :D
Самолет ведь в конце-концов же прилетел!

  Avril_ks написав:Лучше уже сразу гривну размещать.

Разумеется! Но чтобы перевести валюту в гривну, желательно, чтобы курс доллара был больше 30-ти :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:02

Кто-нибудь оплачивает коммуналку единой квитанцией от Мегабанка?
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:02

  Nevo написав:Кто-нибудь оплачивает коммуналку единой квитанцией от Мегабанка?

Да
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:24

Stringer

Вам присылают квитанцию? Что Вы делали, чтобы Вам ее присылали?
Nevo
 
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