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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01
Nevo написав:
Вам присылают квитанцию? Что Вы делали, чтобы Вам ее присылали?
Если квитанция оплаты через приложение, то в настройках подтвердите эл почту. Через 3-4 дня после оплаты приходит.
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aalexz
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:59
Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
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smitht
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