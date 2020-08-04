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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
46
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01

Re: Мегабанк

  Nevo написав:Вам присылают квитанцию? Что Вы делали, чтобы Вам ее присылали?
Если квитанция оплаты через приложение, то в настройках подтвердите эл почту. Через 3-4 дня после оплаты приходит.
aalexz
 
Повідомлень: 130
З нами з: 21.05.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:59

Re: Мегабанк

Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
smitht
 
Повідомлень: 22
З нами з: 03.12.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 324325326327
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