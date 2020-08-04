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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01
Re: Мегабанк
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:59
Re: Мегабанк
Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:55
В приложухе до сих пор нема меню ДЕПОЗИТ. Исходя из этого - конечно НЕТ.
P.S. Очень страдают все. Допилите скорее, плиз, разрабы...
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