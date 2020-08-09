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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01
Nevo написав:
Вам присылают квитанцию? Что Вы делали, чтобы Вам ее присылали?
Если квитанция оплаты через приложение, то в настройках подтвердите эл почту. Через 3-4 дня после оплаты приходит.
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aalexz
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:59
Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
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smitht
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Додано: Сер 05 сер, 2020 10:55
smitht написав:
Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
В приложухе до сих пор нема меню ДЕПОЗИТ. Исходя из этого - конечно НЕТ.
P.S. Очень страдают все. Допилите скорее, плиз, разрабы...
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Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:49
jay2004
Раньше в ФАКе приложения был специальный пункт по поводу пополнения депозитов, т.е. ногами в кассу.
А теперь этого пункта я не вижу. Это подозрительно
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smitht
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:56
smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.
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vadymbanker
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:52
vadymbanker написав:
smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.
А можно напрямую с другого банка? Непонятно, зачем тут тудукарта.
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Bosstone
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:37
Bosstone написав: vadymbanker написав:
smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.
А можно напрямую с другого банка? Непонятно, зачем тут тудукарта.
Да, конечно можно, если позволяет условия вклада, в строчке егрпоу/инн пишите же свой инн, так как счет iban депозитный, напрямую заходит без транзитника.
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vadymbanker
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:17
Туду не хочет логиниться и начислять кешбек по реферальной ссылке с форума. Уровень рагулизма = обанк
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:20
Вкладчик1234 написав:
Туду не хочет логиниться и начислять кешбек по реферальной ссылке с форума. Уровень рагулизма = обанк
У мене він раптом номер забув і тому не приймав коди з СМС. Після повторного введення номера зайшло. З КБ мене теж кинули, але там вони були винні десь на 2/3.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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