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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01

Re: Мегабанк

  Nevo написав:Вам присылают квитанцию? Что Вы делали, чтобы Вам ее присылали?
Если квитанция оплаты через приложение, то в настройках подтвердите эл почту. Через 3-4 дня после оплаты приходит.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:59

Re: Мегабанк

Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
smitht
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:55

  smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?


В приложухе до сих пор нема меню ДЕПОЗИТ. Исходя из этого - конечно НЕТ.

P.S. Очень страдают все. Допилите скорее, плиз, разрабы...
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
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    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:49

jay2004
Раньше в ФАКе приложения был специальный пункт по поводу пополнения депозитов, т.е. ногами в кассу.
А теперь этого пункта я не вижу. Это подозрительно
smitht
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:56

Мегабанк

smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:52

  vadymbanker написав:
smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.

А можно напрямую с другого банка? Непонятно, зачем тут тудукарта.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:37

Re: Мегабанк

Bosstone написав:
  vadymbanker написав:
smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.

А можно напрямую с другого банка? Непонятно, зачем тут тудукарта.
Да, конечно можно, если позволяет условия вклада, в строчке егрпоу/инн пишите же свой инн, так как счет iban депозитный, напрямую заходит без транзитника.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:17

Туду не хочет логиниться и начислять кешбек по реферальной ссылке с форума. Уровень рагулизма = обанк
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:20

  Вкладчик1234 написав:Туду не хочет логиниться и начислять кешбек по реферальной ссылке с форума. Уровень рагулизма = обанк

У мене він раптом номер забув і тому не приймав коди з СМС. Після повторного введення номера зайшло. З КБ мене теж кинули, але там вони були винні десь на 2/3.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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