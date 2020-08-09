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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01

Re: Мегабанк

  Nevo написав:Вам присылают квитанцию? Что Вы делали, чтобы Вам ее присылали?
Если квитанция оплаты через приложение, то в настройках подтвердите эл почту. Через 3-4 дня после оплаты приходит.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:59

Re: Мегабанк

Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
smitht
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:55

  smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?


В приложухе до сих пор нема меню ДЕПОЗИТ. Исходя из этого - конечно НЕТ.

P.S. Очень страдают все. Допилите скорее, плиз, разрабы...
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:49

jay2004
Раньше в ФАКе приложения был специальный пункт по поводу пополнения депозитов, т.е. ногами в кассу.
А теперь этого пункта я не вижу. Это подозрительно
smitht
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:56

Мегабанк

smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:52

  vadymbanker написав:
smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.

А можно напрямую с другого банка? Непонятно, зачем тут тудукарта.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:37

Re: Мегабанк

Bosstone написав:
  vadymbanker написав:
smitht написав:Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.

А можно напрямую с другого банка? Непонятно, зачем тут тудукарта.
Да, конечно можно, если позволяет условия вклада, в строчке егрпоу/инн пишите же свой инн, так как счет iban депозитный, напрямую заходит без транзитника.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:17

Туду не хочет логиниться и начислять кешбек по реферальной ссылке с форума. Уровень рагулизма = обанк
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:20

  Вкладчик1234 написав:Туду не хочет логиниться и начислять кешбек по реферальной ссылке с форума. Уровень рагулизма = обанк

У мене він раптом номер забув і тому не приймав коди з СМС. Після повторного введення номера зайшло. З КБ мене теж кинули, але там вони були винні десь на 2/3.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:17

Скачивал приложение по ссылке jay2004. Кешбека нет. Неудивительно.

Для составления заявки первая девочка требовала (без этой инфо заявку не составила)
1. Дату генерации реферальной ссылки
2. Телефон "друга"
3. Дату отправки ссылки через телеграм, вайбер, или фейсбук. Другие месенджеры или способы распространения - "не подходят, не удовлетворяют условиям реферальной программы, и кешбек не будет выплачен без вариантов"

Заявку на выплату кешбека не составила.

Вторая девочка всё же нехотя составила заявку на выплату (по крайней мере "на рассмотрение ситуации"), и на первую девочку

Кроме того, первая девочка по телефону втирала, что якобы ссылку нужно отправлять каждый раз индивидуально, исключительно из приложения (из меню "пригласить друга"), исключительно с помощью телеги, вайбера и фейсбука. И якобы каждый раз - ссылка уникальна (при каждой отправке якобы она новая, что бред). И ещё ряд перлов, про которые лень писать, но даже моя бабушка смеялась :)

Сам банк застрял в 90-х, а поддержка состоит из зумерш, получающих инфо из тик-тока.

Это просто пипец. Так клиентов они не нагонят (кроме бабуль, складирующих пенсию на депозитах).

Моно и спорт - это просто космос, по сравнению с этим. ПУМБ тоже выплатил молча, без напоминаний

Тут даже вопрос не в кешбеке, а в том, что
1. саппорт не разбирается в вопросе
2. не собирается разбираться
3. клиент по-умолчанию не прав ("заявку не составим без даты генерации реферальной ссылки", "телефона друга", "даты отправки", ..., "справки из собеса", и "записи по талончику")
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 12170
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7061 раз.
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