Если квитанция оплаты через приложение, то в настройках подтвердите эл почту. Через 3-4 дня после оплаты приходит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:01
Re: Мегабанк
Додано: Сер 05 сер, 2020 09:59
Re: Мегабанк
Не подскажет ли кто, можно ли пополнить мегабанковский депозит карточкой todobank без посещения отделения?
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:55
В приложухе до сих пор нема меню ДЕПОЗИТ. Исходя из этого - конечно НЕТ.
P.S. Очень страдают все. Допилите скорее, плиз, разрабы...
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:49
jay2004
Раньше в ФАКе приложения был специальный пункт по поводу пополнения депозитов, т.е. ногами в кассу.
А теперь этого пункта я не вижу. Это подозрительно
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:56
Мегабанк
Через сайт ерц, по номеру карты(исходящая), далее по свободным реквизитам(самого депозита/входящее), комиссия всего 4грн. Пополнял так депозит, прошло.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:52
А можно напрямую с другого банка? Непонятно, зачем тут тудукарта.
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:37
Re: Мегабанк
Да, конечно можно, если позволяет условия вклада, в строчке егрпоу/инн пишите же свой инн, так как счет iban депозитный, напрямую заходит без транзитника.
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:17
Туду не хочет логиниться и начислять кешбек по реферальной ссылке с форума. Уровень рагулизма = обанк
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 10 сер, 2020 18:20
У мене він раптом номер забув і тому не приймав коди з СМС. Після повторного введення номера зайшло. З КБ мене теж кинули, але там вони були винні десь на 2/3.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:17
Скачивал приложение по ссылке jay2004. Кешбека нет. Неудивительно.
Для составления заявки первая девочка требовала (без этой инфо заявку не составила)
1. Дату генерации реферальной ссылки
2. Телефон "друга"
3. Дату отправки ссылки через телеграм, вайбер, или фейсбук. Другие месенджеры или способы распространения - "не подходят, не удовлетворяют условиям реферальной программы, и кешбек не будет выплачен без вариантов"
Заявку на выплату кешбека не составила.
Вторая девочка всё же нехотя составила заявку на выплату (по крайней мере "на рассмотрение ситуации"), и на первую девочку
Кроме того, первая девочка по телефону втирала, что якобы ссылку нужно отправлять каждый раз индивидуально, исключительно из приложения (из меню "пригласить друга"), исключительно с помощью телеги, вайбера и фейсбука. И якобы каждый раз - ссылка уникальна (при каждой отправке якобы она новая, что бред). И ещё ряд перлов, про которые лень писать, но даже моя бабушка смеялась
Сам банк застрял в 90-х, а поддержка состоит из зумерш, получающих инфо из тик-тока.
Это просто пипец. Так клиентов они не нагонят (кроме бабуль, складирующих пенсию на депозитах).
Моно и спорт - это просто космос, по сравнению с этим. ПУМБ тоже выплатил молча, без напоминаний
Тут даже вопрос не в кешбеке, а в том, что
1. саппорт не разбирается в вопросе
2. не собирается разбираться
3. клиент по-умолчанию не прав ("заявку не составим без даты генерации реферальной ссылки", "телефона друга", "даты отправки", ..., "справки из собеса", и "записи по талончику")
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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