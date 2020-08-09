Додано: Пон 10 сер, 2020 19:17

Скачивал приложение по ссылке jay2004. Кешбека нет. Неудивительно.Для составления заявки первая девочка требовала (без этой инфо заявку не составила)1. Дату генерации реферальной ссылки2. Телефон "друга"3. Дату отправки ссылки через телеграм, вайбер, или фейсбук. Другие месенджеры или способы распространения - "не подходят, не удовлетворяют условиям реферальной программы, и кешбек не будет выплачен без вариантов"Заявку на выплату кешбека не составила.Вторая девочка всё же нехотя составила заявку на выплату (по крайней мере "на рассмотрение ситуации"), и на первую девочкуКроме того, первая девочка по телефону втирала, что якобы ссылку нужно отправлять каждый раз индивидуально, исключительно из приложения (из меню "пригласить друга"), исключительно с помощью телеги, вайбера и фейсбука. И якобы каждый раз - ссылка уникальна (при каждой отправке якобы она новая, что бред). И ещё ряд перлов, про которые лень писать, но даже моя бабушка смеяласьСам банк застрял в 90-х, а поддержка состоит из зумерш, получающих инфо из тик-тока.Это просто пипец. Так клиентов они не нагонят (кроме бабуль, складирующих пенсию на депозитах).Моно и спорт - это просто космос, по сравнению с этим. ПУМБ тоже выплатил молча, без напоминанийТут даже вопрос не в кешбеке, а в том, что1. саппорт не разбирается в вопросе2. не собирается разбираться3. клиент по-умолчанию не прав ("заявку не составим без даты генерации реферальной ссылки", "телефона друга", "даты отправки", ..., "справки из собеса", и "записи по талончику")