Вкладчик1234 написав:Скачивал приложение по ссылке jay2004. Кешбека нет. Неудивительно.
Тут даже вопрос не в кешбеке, а в том, что
1. саппорт не разбирается в вопросе
2. не собирается разбираться
3. клиент по-умолчанию не прав ("заявку не составим без даты генерации реферальной ссылки", "телефона друга", "даты отправки", ..., "справки из собеса", и "записи по талончику")
Харьков не сразу строился, портал платежный же +- пашет, Туду худобедно работает, доделают и другие сервисы
банк из пула депозитчиков (типа Земели и Коминвеста где ИБ вообще нет), за это и прощаем