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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:33

  Вкладчик1234 написав:Скачивал приложение по ссылке jay2004. Кешбека нет. Неудивительно.
Тут даже вопрос не в кешбеке, а в том, что
1. саппорт не разбирается в вопросе
2. не собирается разбираться
3. клиент по-умолчанию не прав ("заявку не составим без даты генерации реферальной ссылки", "телефона друга", "даты отправки", ..., "справки из собеса", и "записи по талончику")


Харьков не сразу строился, портал платежный же +- пашет, Туду худобедно работает, доделают и другие сервисы

банк из пула депозитчиков (типа Земели и Коминвеста где ИБ вообще нет), за это и прощаем
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:16

smitht
Только по реквизитам
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:27

klug

У меня тоже сбросило номер в приложении.
На горячей линии, сказали что технический сбой в работе мобильного приложения.
В общем, сейчас все работает нормально.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:55

У них якийсь хронічний технічний збій: у списку операцій не показує зарахування, що зайшли СЕПом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:28

Еще не видел ни одной банковской проги без проблем и жалоб. При чем некоторые годами ничего не решают, здесь же даю скидку на то что только только появился туду.
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:04

  Аристарх написав:Еще не видел ни одной банковской проги без проблем и жалоб. При чем некоторые годами ничего не решают, здесь же даю скидку на то что только только появился туду.

А скільки по вашому триває цей період "тільки з'явився"? Бо в наступному місяці буде вже рік як була перша згадка по Туду на форумі, а статус "тільки з'явився" все триває. Так навіщо давати знижку на банальне не бажання та невміння працювати?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:12

кстати, по поводу реферальной программы, пользуюсь, все работает корректно, проблем нет, НО каждый раз нужно формировать ссылку и отправлять через мессенджеры
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:16

Alien


уже год? :shock:
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:25

Nevo
Что вас смущает - вы на календарь не смотрите? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:33

  Nevo написав:НО каждый раз нужно формировать ссылку и отправлять через мессенджеры

Дичь какая-то. Уточните тогда, что "подходят только месенджеры из списка".
Вы, часом, не в поддержке todo работаете? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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