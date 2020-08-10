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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 23:33
Вкладчик1234 написав:
Скачивал приложение по ссылке jay2004. Кешбека нет. Неудивительно.
Тут даже вопрос не в кешбеке, а в том, что
1. саппорт не разбирается в вопросе
2. не собирается разбираться
3. клиент по-умолчанию не прав ("заявку не составим без даты генерации реферальной ссылки", "телефона друга", "даты отправки", ..., "справки из собеса", и "записи по талончику")
Харьков не сразу строился, портал платежный же +- пашет, Туду худобедно работает, доделают и другие сервисы
банк из пула депозитчиков (типа Земели и Коминвеста где ИБ вообще нет), за это и прощаем
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:16
smitht
Только по реквизитам
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Nevo
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:27
klug
У меня тоже сбросило номер в приложении.
На горячей линии, сказали что технический сбой в работе мобильного приложения.
В общем, сейчас все работает нормально.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 17:55
У них якийсь хронічний технічний збій: у списку операцій не показує зарахування, що зайшли СЕПом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:28
Еще не видел ни одной банковской проги без проблем и жалоб. При чем некоторые годами ничего не решают, здесь же даю скидку на то что только только появился туду.
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Аристарх
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:04
Аристарх написав:
Еще не видел ни одной банковской проги без проблем и жалоб. При чем некоторые годами ничего не решают, здесь же даю скидку на то что только только появился туду.
А скільки по вашому триває цей період "тільки з'явився"? Бо в наступному місяці буде вже рік як була перша згадка по Туду на форумі, а статус "тільки з'явився" все триває. Так навіщо давати знижку на банальне не бажання та невміння працювати?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:12
кстати, по поводу реферальной программы, пользуюсь, все работает корректно, проблем нет, НО каждый раз нужно формировать ссылку и отправлять через мессенджеры
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Nevo
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:16
Alien
уже год?
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:25
Nevo
Что вас смущает - вы на календарь не смотрите?
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Vorlon
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:33
Nevo написав:
НО каждый раз нужно формировать ссылку и отправлять через мессенджеры
Дичь какая-то. Уточните тогда, что "подходят только месенджеры из списка".
Вы, часом, не в поддержке todo работаете?
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Вкладчик1234
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