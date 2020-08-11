Вкладчик1234
то есть? из какого списка?
нет, но активно им пишу как-только вылазит какой-нибудь факап
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:47
Вкладчик1234
то есть? из какого списка?
нет, но активно им пишу как-только вылазит какой-нибудь факап
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:52
Мне вчера поддержка втирала, что нужно приглашать:
1. только из приложения
2. только через те месенджеры, которые там предложит
Якобы, там предложит только фейсбук, вайбер и телегу (наверно у этих девочек из саппорта только это и стоит, поэтому других вариантов не предлагает). Вот и мне втирали, что только эти месенджеры, только из приложения, и никак иначе.
Только что проверил - у меня предлагает кучу всего. Или исправили, или у этих девочек действительно только это установлено, и они не знают, что есть и другие способы )))
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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