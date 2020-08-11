RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:47

Вкладчик1234
то есть? из какого списка?
нет, но активно им пишу как-только вылазит какой-нибудь факап
Nevo
 
Повідомлень: 358
З нами з: 27.04.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:52

  Nevo написав:то есть? из какого списка?
нет, но активно им пишу как-только вылазит какой-нибудь факап

Мне вчера поддержка втирала, что нужно приглашать:
1. только из приложения
2. только через те месенджеры, которые там предложит

Якобы, там предложит только фейсбук, вайбер и телегу (наверно у этих девочек из саппорта только это и стоит, поэтому других вариантов не предлагает). Вот и мне втирали, что только эти месенджеры, только из приложения, и никак иначе.

Только что проверил - у меня предлагает кучу всего. Или исправили, или у этих девочек действительно только это установлено, и они не знают, что есть и другие способы )))
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7068 раз.
Подякували: 3228 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 326327328329
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avril_ks, ihorsic, ramaz, sens, Stringer, Кочевник і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (789)
11.08.2020 22:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.