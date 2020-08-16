ruvex
Имхо, лучше самому заранее позвонить и заказывать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:23
Nevo
Спасибо за мнение, так и сделал.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 18:31
Re: Мегабанк
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
Додано: Нед 16 сер, 2020 21:06
сам назначит, если будет кредитка - то todobank+
иначе просто todobank
третий это виртуальная карта, она еще не работает
Додано: Пон 17 сер, 2020 08:47
cohan
Вы в этом уверены?
Я думаю, что диджитал припейд - это сам кошелек без пластика, туду с плюсом - это кредитка со страховкой, обычный туду - это кредитка без страховки.
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