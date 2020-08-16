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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:49
ruvex
Имхо, лучше самому заранее позвонить и заказывать
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Nevo
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:23
Nevo
Спасибо за мнение, так и сделал.
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ruvex
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Додано: Нед 16 сер, 2020 18:31
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
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inspired1111
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Додано: Нед 16 сер, 2020 21:06
inspired1111 написав:
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
сам назначит, если будет кредитка - то todobank+
иначе просто todobank
третий это виртуальная карта, она еще не работает
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cohan
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Додано: Пон 17 сер, 2020 08:47
cohan
Вы в этом уверены?
Я думаю, что диджитал припейд - это сам кошелек без пластика, туду с плюсом - это кредитка со страховкой, обычный туду - это кредитка без страховки.
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Bosstone
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53
inspired1111 написав:
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Да, самому.
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aalexz
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:04
inspired1111 написав:
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
todobank digital prepaid это же электронная карта. А тариф это два других, выбрать можно самому
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Аристарх
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:11
Аристарх написав: inspired1111 написав:
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
todobank digital prepaid это же электронная карта. А тариф это два других, выбрать можно самому
Сейчас оно не в виде карты с реквизитами, а виде "электронного гаманця" (без реквизитов карты).
Не знаю, будет ли в виде карты вообще
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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