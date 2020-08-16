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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
47
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
56
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:49

ruvex
Имхо, лучше самому заранее позвонить и заказывать
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:23

Nevo
Спасибо за мнение, так и сделал.
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ruvex
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Повідомлень: 10005
З нами з: 03.11.08
Подякував: 772 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 18:31

Re: Мегабанк

Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:06

  inspired1111 написав:Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?


сам назначит, если будет кредитка - то todobank+
иначе просто todobank
третий это виртуальная карта, она еще не работает
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:47

cohan
Вы в этом уверены?
Я думаю, что диджитал припейд - это сам кошелек без пластика, туду с плюсом - это кредитка со страховкой, обычный туду - это кредитка без страховки.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53

Re: Мегабанк

  inspired1111 написав:Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Да, самому.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:04

  inspired1111 написав:Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?

todobank digital prepaid это же электронная карта. А тариф это два других, выбрать можно самому
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:11

  Аристарх написав:
  inspired1111 написав:Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?

todobank digital prepaid это же электронная карта. А тариф это два других, выбрать можно самому

Сейчас оно не в виде карты с реквизитами, а виде "электронного гаманця" (без реквизитов карты).
Не знаю, будет ли в виде карты вообще
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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