Мегабанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 сер, 2020 15:49
ruvex Имхо, лучше самому заранее позвонить и заказывать
Nevo
Повідомлень: 360
З нами з: 27.04.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:23
Nevo Спасибо за мнение, так и сделал.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: гарантированно получите 7O66XX3 +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Повідомлень: 10005
З нами з: 03.11.08
Подякував: 772 раз.
Подякували: 2192 раз.
Профіль
1
6
2
Додано: Нед 16 сер, 2020 18:31
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid. Тариф надо самому выбрать при заказе карты? Или его банк сам назначит?
inspired1111
Повідомлень: 16
З нами з: 19.08.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 сер, 2020 21:06
inspired1111 написав:
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
сам назначит, если будет кредитка - то todobank+
иначе просто todobank
третий это виртуальная карта, она еще не работает
cohan
Повідомлень: 250
З нами з: 27.09.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 сер, 2020 08:47
cohan Вы в этом уверены? Я думаю, что диджитал припейд - это сам кошелек без пластика, туду с плюсом - это кредитка со страховкой, обычный туду - это кредитка без страховки.
Bosstone
Повідомлень: 1688
З нами з: 21.04.10
Подякував: 633 раз.
Подякували: 190 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:53
inspired1111 написав:
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Да, самому.
aalexz
Повідомлень: 131
З нами з: 21.05.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:04
inspired1111 написав:
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
todobank digital prepaid это же электронная карта. А тариф это два других, выбрать можно самому
Аристарх
Повідомлень: 229
З нами з: 01.08.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 сер, 2020 16:11
Аристарх написав: inspired1111 написав:
Господа, подскажите.
В тарифах todo карты указаны три тарифа: todobank, todobank+, todobank digital prepaid.
Тариф надо самому выбрать при заказе карты?
Или его банк сам назначит?
todobank digital prepaid это же электронная карта. А тариф это два других, выбрать можно самому
Сейчас оно не в виде карты с реквизитами, а виде "электронного гаманця" (без реквизитов карты).
Не знаю, будет ли в виде карты вообще
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 12273
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7081 раз.
Подякували: 3243 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Пон 17 сер, 2020 18:53
Bosstone написав: cohan
Вы в этом уверены?
Я думаю, что диджитал припейд - это сам кошелек без пластика, туду с плюсом - это кредитка со страховкой, обычный туду - это кредитка без страховки.
не, не уверен, возможно Вы правы
просто опираюсь на опыт, а по нему первая дебетка,
спорить не буду, но глупо ее называть кредиткой без страховки,
равно как и глупо заказывать кредитку со страховкой, да деваться некуда, если лимит дают
как-то так
а за Prepaid Вы правы - посмотрел в приложении, таки внутрянка называется картой
тарифы
cohan
Повідомлень: 250
З нами з: 27.09.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:24
cohan написав: Bosstone написав: cohan
Вы в этом уверены?
Я думаю, что диджитал припейд - это сам кошелек без пластика, туду с плюсом - это кредитка со страховкой, обычный туду - это кредитка без страховки.
не, не уверен, возможно Вы правы
просто опираюсь на опыт, а по нему первая дебетка,
спорить не буду, но глупо ее называть кредиткой без страховки,
равно как и глупо заказывать кредитку со страховкой, да деваться некуда, если лимит дают
как-то так
а за Prepaid Вы правы - посмотрел в приложении, таки внутрянка называется картой
тарифы
туду и туду+ разница только в % ставке за пользования кредитным лимитом
Аристарх
Повідомлень: 229
З нами з: 01.08.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему