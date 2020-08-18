Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Мегабанк Мегабанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 328329330331 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 171 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 47 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 25 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 30 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 56 Всього голосів : 171 Додано: Сер 19 сер, 2020 13:13



Ответы саппорта, чисто поржать и для истории.



По указанной ссылке нет уникального кода, который должен быть, чтобы показать системе, кто отправил ссылку. Для решения вашего вопроса, необходимо предоставить ссылку по которой вы устанавливали приложение. Также необходимо уточнить данные того клиента, у кого вы взяли ссылку.



Ссылка может измениться при обновлении приложения. Чтобы всё было корректно, нужно формировать ссылку перед её отправкой, а не использовать сформированную ранее.



Дал ссылку этим курям на этот форум, пусть почитают



Пока наверно это самая тупая поддержка, из всех, которые я знал.

В других банках, даже если попадаешь на некомпетентного сотрудника, - то берут паузу для ответа, или подключают более компетентного.

А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком



Пора вводить в эту богадельню ВА (временную администрацию - уточнение для поддержки банка. А то они наверняка не знают, что такое ВА ) По поводу кешбека по ссылке jay2004:Ответы саппорта, чисто поржать и для истории.Дал ссылку этим курям на этот форум, пусть почитаютПока наверно это самая тупая поддержка, из всех, которые я знал.В других банках, даже если попадаешь на некомпетентного сотрудника, - то берут паузу для ответа, или подключают более компетентного.А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дуракомПора вводить в эту богадельню ВА (временную администрацию - уточнение для поддержки банка. А то они наверняка не знают, что такое ВА Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12289 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7089 раз. Подякували: 3244 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 16:55 Вкладчик1234 написав: А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком

Якщо спробувати хоч трохи розібратися, то технічну сторону вони описали Вам правильно:

якщо відкрити посилання jay2004, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode= null , де null - це пусте значення, якщо ж взяти, наприклад, посилання від югин, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode= 4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9 , де 4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9 - це і є унікальний код. У мене була аналогічна проблема з посиланням від іншого форумчанина і я теж залишився без бонусу. У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.



Помилки підтримку у: 1) вони вивалюють клієнту те, що їм прислав технічний відділ, не пояснюючи і не адаптуючи відповідь для "пересічного"; 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.



Для тих, хто захоче отримати бонус у майбутньому: спочатку перевіряйте, у що розгортається коротке посилання. Якщо спробувати хоч трохи розібратися, то технічну сторону вони описали Вам правильно:якщо відкрити посилання, то воно розгортається у, де- це пусте значення, якщо ж взяти, наприклад, посилання від, то воно розгортається у, де- це і є унікальний код. У мене була аналогічна проблема з посиланням від іншого форумчанина і я теж залишився без бонусу. У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.Помилки підтримку у: 1) вони вивалюють клієнту те, що їм прислав технічний відділ, не пояснюючи і не адаптуючи відповідь для "пересічного"; 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.Для тих, хто захоче отримати бонус у майбутньому: спочатку перевіряйте, у що розгортається коротке посилання. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4657 З нами з: 18.08.14 Подякував: 203 раз. Подякували: 566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 17:51 klug написав: У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна. У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.

Тогда тем более. Они знают про проблему, но не исправляют её. А саппорт петляет как может



klug написав: 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому. 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.

Да, они просто делают вид, что "первый раз про такое слышат", "проблемы нет", "клиент сам виноват"



Пипец, на форуме буквально через несколько постов находится корень проблемы. А "поддержка", даже "техническая", не может родить не то что решение проблемы, а даже внятный ответ. Даже после уточнения всех возможных деталей и скринов, и паузы в несколько недель.



Тогда тем более. Они знают про проблему, но не исправляют её. А саппорт петляет как можетДа, они просто делают вид, что "первый раз про такое слышат", "проблемы нет", "клиент сам виноват"Пипец, на форуме буквально через несколько постов находится корень проблемы. А "поддержка", даже "техническая", не может родить не то что решение проблемы, а даже внятный ответ. Даже после уточнения всех возможных деталей и скринов, и паузы в несколько недель. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12289 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7089 раз. Подякували: 3244 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 328329330331 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням andreyiskra, batyanya, killer bees, MASolomko, proftpd66,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Adast Rimlyanin1 і 3 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор