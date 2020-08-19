По указанной ссылке нет уникального кода, который должен быть, чтобы показать системе, кто отправил ссылку. Для решения вашего вопроса, необходимо предоставить ссылку по которой вы устанавливали приложение. Также необходимо уточнить данные того клиента, у кого вы взяли ссылку.
Ссылка может измениться при обновлении приложения. Чтобы всё было корректно, нужно формировать ссылку перед её отправкой, а не использовать сформированную ранее.
Дал ссылку этим курям на этот форум, пусть почитают
Пока наверно это самая тупая поддержка, из всех, которые я знал. В других банках, даже если попадаешь на некомпетентного сотрудника, - то берут паузу для ответа, или подключают более компетентного. А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком
Пора вводить в эту богадельню ВА (временную администрацию - уточнение для поддержки банка. А то они наверняка не знают, что такое ВА )
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:А тут лепят любю околесицу, лишь бы ничего не делать, и выставить клиента дураком
Якщо спробувати хоч трохи розібратися, то технічну сторону вони описали Вам правильно: якщо відкрити посилання jay2004, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=null, де null - це пусте значення, якщо ж взяти, наприклад, посилання від югин, то воно розгортається у https://todobank.ua/?referralCode=4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9, де 4b38683e-7fbf-4ba0-99fc-049bb615c8b9 - це і є унікальний код. У мене була аналогічна проблема з посиланням від іншого форумчанина і я теж залишився без бонусу. У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.
Помилки підтримку у: 1) вони вивалюють клієнту те, що їм прислав технічний відділ, не пояснюючи і не адаптуючи відповідь для "пересічного"; 2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.
Для тих, хто захоче отримати бонус у майбутньому: спочатку перевіряйте, у що розгортається коротке посилання.
klug написав:У ході короткої дискусії зійшлись на тому, що посилання, які генеруються одразу після реєстрації і до отримання реального пластику генеруються "битими". На істину не претендую, але теорія правдоподібна.
Тогда тем более. Они знают про проблему, но не исправляют её. А саппорт петляет как может
klug написав:2) технічна відповідь не вирішує ні проблему клієнта, ні проблему появи цих битих посилань у майбутньому.
Да, они просто делают вид, что "первый раз про такое слышат", "проблемы нет", "клиент сам виноват"
Пипец, на форуме буквально через несколько постов находится корень проблемы. А "поддержка", даже "техническая", не может родить не то что решение проблемы, а даже внятный ответ. Даже после уточнения всех возможных деталей и скринов, и паузы в несколько недель.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте